Haller imponeert in Duitsland: ‘Zlatan Ibrahimovic maakt ook zulke treffers’

Sébastien Haller heeft zichzelf op de kaart gezet in Duitsland door zaterdag op magistrale wijze te scoren. De spits, die FC Utrecht afgelopen zomer voor naar verluidt zeven miljoen euro verliet voor Eintracht Frankfurt, zorgde tegen VfB Stuttgart in blessuretijd met een prachtige omhaal voor de winst. Na afloop spreekt de Fransman van een speciale goal.

"Zlatan Ibrahimovic maakt ook zulke treffers. Het was een reflex, in het strafschopgebied gaat alles zo snel", zei Haller na afloop van de 2-1 zege in gesprek met de Duitse media. "Tot nu toe maak ik bij Eintracht Frankfurt alleen de moeilijke kansen af, de grotere mogelijkheden gaan er juist niet in. Ik probeer keihard te werken voor het team, het is mooi dat ik daarvoor nu beloond word."

BAAAS! ?? Het is 92:55 en dan maakt Sebastien Haller op deze manier de winnende!

Trainer Niko Kovac kon zijn ogen niet geloven toen hij de wondergoal van Haller zag: "Zelfs tijdens de training heb ik zoiets nog nooit gezien. Des te mooier dat het wel gebeurt in een stadion met 50.000 mensen. Ik heb Sébastien bewust niet gewisseld, hoewel we met een man minder kwamen te staan", verwijst Kovac naar de rode kaart van Simon Falette halverwege de tweede helft. "Bij standaardsituaties is hij altijd bruikbaar. Geweldig dat hij het duel beslist."