‘Hij heeft al veel voor op spelers bij Ajax, die veel te voorzichtig zijn’

SC Heerenveen had voor dit seizoen een basisplaats in gedachten voor Dennis Johnsen, maar de negentienjarige Noor besloot anders. Nadat Ajax zich meldde had de vleugelspeler zijn keuze snel gemaakt en Johnsen stapte voor 2,4 miljoen euro over naar de Amsterdammers. Daar maakt hij tot nu toe zijn minuten bij Jong Ajax, al lijkt het niet lang meer te duren voordat hij de overstap maakt naar de hoofdmacht van Marcel Keizer.

Michael Reiziger, coach van de beloften van Ajax, denkt dat Johnsen er in ieder geval bijna klaar voor is: “Hij heeft heel goede wedstrijden gespeeld bij ons. Hij is dichtbij. Hij moet een paar dingen verbeteren en dan hoop ik voor hem dat hij straks bij het eerste kan aansluiten”, vertelt de trainer, die Keizer afgelopen zomer opvolgde bij Jong Ajax, aan de NOS. Ajax neemt het zondagmiddag in de Eredivisie op tegen Johnsens oude club in Friesland.

Johnsen maakt in de eerste wedstrijden in de Jupiler League veel indruk en is een van de redenen dat Jong Ajax na zeven speelronden aan kop gaat. Oud-buitenspeler, en huidige techniektrainer, Simon Tahamata denkt dat zijn club een geweldige slag heeft geslagen door Johnsen voor een relatief laag bedrag op te pikken: “Zo'n jongen loopt verder niet in de jeugd rond.”

“Zo'n jongen loopt verder niet in de jeugd rond. Het is iemand die altijd zonder bal de diepte ingaat. Hij is rechtsbenig, maar als hij wil kan hij ook met links de bal voorgeven. Hij heeft al veel voor op spelers van het eerste elftal, die nog veel te voorzichtig zijn. Hij is heel technisch en supersnel”, vertelt Tahamata over de kwaliteiten van Johnsen. De oud-Ajacied laat tijdens zijn werkzaamheden op De Toekomst al beelden van de Noor zien aan jongere spelers: “Ik heb dat tegen hem gezegd: 'Hoe jij als buitenspeler speelt is zoals het moet'.”