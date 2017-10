Guardiola voorziet heftige strijd: ‘En we hebben United en de Harry Kane-ploeg’

Manchester City wist zaterdag met 0-1 te winnen van Chelsea dankzij een goal van Kevin De Bruyne en na afloop was Josep Guardiola zeer content met de zege op de concurrent. De manager van the Citizens wil echter benadrukken dat Chelsea nog steeds meestrijdt om de Engelse landstitel, waarbij Pep ook de andere titelkandidaten taxeert.

"Chelsea heeft vorig seizoen dertien keer op een rij gewonnen en waren praktisch onverslaanbaar. Het is nooit makkelijk tegen hen. We speelden 'hoog' en je weet hoe moeilijk dat is tegen spelers als Álvaro Morata, Willian en Eden Hazard, maar Leroy Sané, Gabriel Jesus en Raheem Steerling hebben het fantastisch gedaan", aldus Guardiola na afloop van de wedstrijd in gesprek met verschillende media.

De Spanjaard zegt dat Chelsea ondanks het verlies nog steeds kandidaat is om landskampioen te worden: "Natuurlijk spelen ze dit seizoen in Europa, dus dat maakt het lastiger. En we hebben Manchester United en de Harry Kane-ploeg, die iedere wedstrijd twee of drie keer scoort. En José met United is altijd lastig, het is een echt José Mourinho-team, met veel positieve agressie en de gevaarlijke counters."