‘Lionel Messi kwam naar me toe en zei: ’Jij gaat naar Barcelona, niet?‘’

Paulinho ruilde Guangzhou Evergrande afgelopen zomer in voor Barcelona, maar veel fans van de Spaanse grootmacht konden moeilijk begrijpen dat de club veertig miljoen euro voor hem neerlegde. De middenvelder heeft dit seizoen echter al bewezen een meerwaarde te kunnen zijn voor Barça en zegt dat Lionel Messi hem polste om naar Catalonië te verkassen.

De 29-jarige middenvelder zegt dat de sterspeler van Barcelona hem voor het eerst benaderde tijdens een oefeninterland tussen Brazilië en Argentinië, afgelopen zomer. "Ik was klaar om een vrije trap te nemen en stond naast Willian en nog een speler, ik kan me niet meer herinneren wie. Opeens zag ik Messi achter mij staan en hij liep langzaam naar me toe", aldus Paulinho in gesprek met El Periódico.

"Hij kwam naar me toe en zei: 'Jij gaat naar Barcelona, niet?' Net voordat ik de vrije trap nam, keerde ik om en zei: 'Als je me mee wilt nemen, dan mag je dat doen.' Ik was zo nerveus over wat er toen gebeurde en wat er na de wedstrijd plaatsvond. Ik ruilde shirtjes met Messi en nu ben ik uiteindelijk toch hier terecht gekomen", vervolgt Paulinho, die in zeven wedstrijden voor Barcelona twee keer heeft gescoord en een assist heeft afgeleverd.

De Braziliaan zegt dat hij dolgraag naar Barcelona wilde vertrekken: "Het was een unieke mogelijkheid voor me en ik was daar gelijk eerlijk over met Luiz Felipe (Scolari, trainer Guangzhou Evergrande, red.). Een andere topclub dan Barcelona zou nooit naar China zijn gekomen om mij te halen. Het kon maar één keer gebeuren, dit was een gigantische kans. Het zou een vorm van ongerechtigheid zijn geweest als de club me niet naar Barcelona had laten gaan."