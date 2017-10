‘Als andere clubs slecht presteren, kunnen ze eventueel de landstitel winnen’

Newcastle United neemt het zondag op tegen Liverpool en dat betekent voor Rafael Benítez een weerzien met zijn oude werkgever. De manager van the Magpies was zes seizoenen lang de baas bij de Merseyside-club en zegt nog steeds veel van the Reds te houden. De Spanjaard is echter wel van mening dat Liverpool, dat momenteel zesde staat in de Premier League, een wonder nodig heeft om landskampioen te worden.

"Toen ik arriveerde bij Liverpool (in 2004, red.) was mijn spelersbudget ongeveer 22 miljoen euro, toen ik vertrok 19 miljoen. Mensen zeggen nog steeds dat Liverpool moet meedoen om de landstitel, maar Manchester United heeft jaarlijks 57 miljoen euro meer, alleen op basis van toegangskaarten. Als andere clubs slecht presteren, kan het eventueel. We hadden een keer 86 punten en we eindigden tweede. Waarom? Omdat United er toen nog was."

"Leicester City heeft de titel gewonnen, omdat drie of vier topclubs heel slecht presteerden. De realiteit is dat als je de winnaars van de afgelopen twintig jaar bekijkt, negentig procent daarvan clubs zijn die meer geld te besteden hebben dan Liverpool. In mijn tijd waren er Chelsea, Arsenal en United. Nu heb je Manchester City en Tottenham Hotspur erbij. Er zijn clubs met gigantisch veel geld en Liverpool loopt financieel achter. Hoe je dan prijzen moet pakken? Je moet een goed team smeden, een geweldige sfeer creëren en keihard werken", concludeert Benítez.