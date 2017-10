‘Er waren hier 35.000 mensen verbaasd dat hij een strafschop gaf’

Erwin van de Looi vond Willem II zaterdag een prima eerste helft spelen op bezoek bij PSV. De Tilburgers haalden in het Philips Stadion de rust met 0-0, maar in het tweede bedrijf ging het alsnog mis. Willem II verloor met 4-0 en blijft daardoor zeventiende met drie punten. "Over de tweede helft kunnen we kort zijn, we maken één fout en komen 1-0 achter", vertelde Van de Looi. "Daarna hebben we opgegeven en dat doet me wel pijn."

"We moeten beter leren omgaan met teleurstellingen, want tegen zulke ploegen kan je op achterstand komen. Dan is het belangrijk je taken uit te blijven voeren", zo benadrukte Van de Looi in gesprek met FOX Sports. Over de discutabele strafschop was hij helder. "De scheidsrechter had zelf volgens mij ook in de gaten dat het geen strafschop was. Daarna kregen we namelijk echt iedere vrije trap mee, dus hij had wel wat last van compensatiegedrag..."

Doelman Timon Wellenreuther leek op tijd in te grijpen in een duel met Jürgen Locadia door de bal weg te tikken vóór het contact met de spits, maar arbiter Jeroen Manschot wees naar de strafschopstip en Marco van Ginkel faalde niet: 4-0. "Ik zeg liever niets over de scheids, maar volgens mij waren hier 35.000 mensen verbaasd dat hij een strafschop gaf", zo reageerde Jordens Peters. "Maar laten we duidelijk zijn, dat maakte vandaag niet het verschil tussen winnen of verliezen."

"De scheidsrechter zei achteraf dat hij fout zat met die beslissing", vervolgde Peters. "Hij dacht dat onze keeper eerst de benen van de aanvaller raakte en toen de bal, maar dat was natuurlijk andersom." De verdediger vindt het doodzonde dat zijn team de wedstrijd na rust snel heeft weggegeven. "Na de 1-0 knakten we nog niet, want we hadden een goed gevoel dat we in de wedstrijd konden blijven, maar na de 2-0 knakte het wel, want toen werd de kans op winst wel erg klein."