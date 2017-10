Neville: ‘Hij is 24 jaar, die clubs zouden best 170 miljoen euro willen betalen’

Harry Kane moet worden gezien als een van de beste spitsen van dit moment, zo oordeelt Gary Neville. De aanvaller van Tottenham Hotspur was zaterdag goed voor twee treffers in het uitduel met Huddersfield Town (0-4) en staat nu op elf doelpunten dit seizoen. In 2017 was de Engels international goed voor 36 treffers, alle competities meegerekend.

"Voorafgaand aan deze wedstrijd plaatsten we Kane in het rijtje van Alan Shearer en Wayne Rooney, maar ik heb er geen problemen mee om Kane in het rijtje van Robert Lewandowski en Edinson Cavani te scharen. Dat soort wereldspitsen", zo vertelde Neville in gesprek met Sky Sports News.

"Ik denk dat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar van een andere categorie zijn. Die zijn ongelooflijk. Maar als je kijkt naar traditionele spitsen, nummers negen, Cavani, Lewandowski... Ik zou hem daar zeker bij plaatsen. Geweldige spitsen." Neville denkt dat Kane zijn plafond nog niet heeft bereikt. "Hij is 24 jaar. Real Madrid, Bayern München, Manchester United, Manchester City, Chelsea... Elke club zou hem nu willen."

"Die clubs zouden best170 miljoen euro willen betalen omdat ze weten dat ze zes, zeven, acht gouden jaren met Kane tegenmoet gaan. Jaren van doelpunten en professionaliteit. We hebben het over een geweldige, geweldige speler." Kane staat nu op 110 doelpunten in 174 duels met Tottenham, inclusief 35 treffers in 38 wedstrijden afgelopen seizoen.