VIDEO - Weergaloze vrije trap bij overtuigende zege van PSG

Paris Saint-Germain boekte zaterdagavond een 6-2 overwinning op Girondins Bordeaux. Met name de eerste treffer van Neymar was om van te smullen, zo is te zien in deze samenvatting. PSG staat nu met 22 punten op de eerste plaats in de Ligue 1.