Atlético loopt na verlies tegen Chelsea tegen nieuwe domper aan

Atlético Madrid is er niet in geslaagd om Leganés van zich af te schudden. Los Colchoneros bleven zaterdagavond, drie dagen na de 1-2 nederlaag tegen Chelsea in de Champions League, op een doelpuntloos gelijkspel (0-0) steken tegen de nummer zeven van LaLiga. Het team van trainer Diego Simeone staat nu met vijftien punten derde en heeft drie punten minder dan Barcelona.

Het gelijkspel zal voelen als een nederlaag, maar Atlético vestigde zaterdag wel een record, want men heeft nu voor het eerst in de geschiedenis elf competitiewedstrijden achter elkaar niet meer verloren. Atlético zocht vanaf het beginsignaal de aanval en kreeg kansen via onder anderen Luciano Vietto. De aanvaller kreeg na een half uur opnieuw een goede mogelijkheid, maar wist de bal niet binnen te lopen met zijn knie en zag later hoe een poging van Saúl Níguez gekeerd werd door de doelman.

Atlético liep zich steevast stuk op Leganés’ verdediging en dat was na de pauze niet anders. In het eerste kwartier waren de betere mogelijkheden zelfs voor de thuisploeg: Jan Oblak hield Nabil El Zhar tweemaal van scoren af. In de laatste twintig minuten kreeg enkel Diego Godín namens Atlético nog een serieuze kans; zijn kopbal werd gepareerd door Iván Cuéllar. Atlético kan zich nu richten op de thuiswedstrijd tegen Barcelona, over twee weken na de interlandbreak.