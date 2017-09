Clint Leemans stuurt VVV-Venlo met heerlijke stift richting subtop

VVV-Venlo heeft zich gemeld in de subtop van de Eredivisie. Het elftal van Maurice Steijn maakte zaterdagavond zeker geen grootse indruk op bezoek bij Excelsior, maar kwam nauwelijks in de problemen en had aan doelpunten van Clint Leemans en Ralf Seuntjens uiteindelijk genoeg om de overwinning veilig te stellen: 0-2. VVV staat nu zesde op de ranglijst met twaalf punten, net zoveel als Feyenoord en AZ.

Excelsior verraste vorige week vriend en vijand door te winnen op bezoek bij AZ, maar de ploeg van Mitchell van der Gaag pakte dit seizoen op het eigen kunstgrasveld nog geen punt. Ook VVV bleef betrekkelijk eenvoudig op de been in het Van Donge & De Roo Stadion en de promovendus nam na ruim een half uur spelen zelfs de leiding.

Doelman Ögmundur Kristinsson verstuurde een slordige pass richting Ryan Koolwijk, waarna Leemans de bal kon onderscheppen. De middenvelder zorgde vervolgens met een briljante stift van een meter of zestien van het doel voor de 1-0. De voorsprong voor de bezoekers was verdiend te noemen. Excelsior kwam in de eerste helft nauwelijks tot uitgespeelde kansen en kwam op slag van rust nog goed weg toen een schot van Ralf Seuntjens rakelings naast vloog.

Het niveau van de wedstrijd viel zeker niet mee. VVV hoefde ook na de onderbreking nauwelijks kansen weg te geven en nam twintig minuten voor tijd uiteindelijk definitief afstand van de thuisploeg. Seuntjes bepaalde met het hoofd de eindstand, nadat de bal uit een vrije trap was verlengd door een tegenstander. De Limburgers wisten zo na één nederlaag en drie gelijke spelen op rij weer eens te winnen in de Eredivisie.