Mourinho: ‘Je moet een sterke persoonlijkheid hebben om dat te overwinnen'

Marouane Fellaini was zaterdagmiddag tweemaal trefzeker voor Manchester United in de wedstrijd tegen Crystal Palace (4-0). De Belgische middenvelder kreeg de afgelopen jaren geregeld kritiek te verwerken bij the Red Devils, maar manager José Mourinho is lovend over Fellaini. De Portugees is blij dat de middenvelder deel uitmaakt van zijn selectie.

“Alleen een sterke persoonlijkheid kan alle moeilijkheden hier overwinnen. Hij heeft hier best wat moeilijkheden gehad, omdat de mensen zijn kwaliteiten niet herkenden. Ook andere managers zagen zijn kwaliteiten misschien niet altijd, maar hij heeft dat overwonnen. Dan moet je een sterke persoonlijkheid zijn”, wordt Mourinho door verschillende Engelse media geciteerd. “Hij is een vechter, een jongen met veel trots.”

“Ik ben heel blij dat ik hem heb kunnen helpen om dit te bereiken en dat de fans hem nu waarderen”, vervolgt de Portugese manager zijn verhaal. “We zijn allemaal managers, we zijn allemaal verschillend. Soms hebben we spelers die we niet goed vinden. Of spelers die niemand goed vindt en jij wel. Er zijn ook voorbeelden van spelers die bij mij niet presteerden en bij andere managers wel. Fellaini is een echte teamspeler en we hebben een goede band.”

Manchester United won zaterdag met speels gemak van Crystal Palace en gaat daardoor momenteel samen met stadgenoot Manchester City aan kop in de Premier League. De formatie van Mourinho is het seizoen uitstekend begonnen en de interlandbreak komt voor hem dan ook op een verkeerd moment. “Het is slecht, die break komt mij totaal niet uit. De situatie is niet optimaal, maar klagen heeft geen zin. We moeten op onze spelers wachten en hopen dat er geen problemen ontstaan.”