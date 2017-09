Conte herhaalt klaagzang: ‘Voor zulke wedstrijden heb je meer tijd nodig’

Chelsea wist de knappe overwinning die het midweeks boekte in de Champions League op bezoek bij Atlético Madrid zaterdag geen goed vervolg te geven in de Premier League. The Blues gingen op eigen veld door een doelpunt van Kevin de Bruyne met minimaal verschil onderuit tegen Manchester City en kijken nu na zeven competitiewedstrijden reeds tegen een achterstand van zes punten aan op de koploper. Antonio Conte beklaagde zich na afloop over de korte herstelperiode die zijn ploeg was gegund.

De Italiaanse manager speelde immers woensdagavond met Chelsea bij Atlético en had zodoende één dag minder rust dan City, dat het een dag eerder op eigen veld al had opgenomen tegen Shakhtar Donetsk. "Voor zulke wedstrijden heb je meer tijd nodig om te herstellen", werd Conte geciteerd door BT Sport. Hij had zich eerder al kritisch uitgelaten over het speelschema en herhaalde die klaagzang. "Als je vermoeid bent, is het niet eenvoudig om van strafschopgebied naar strafschopgebied te rennen. We hebben vandaag kansen gecreëerd, maar slaagden er niet in ze te benutten. Manchester City kreeg ook kansen en zij benutten ze wel."

Conte zag Álvaro Morata al na een half uur spelen afhaken. "Het is logisch dat je risico’s neemt als je binnen zeven dagen drie wedstrijden speelt", vervolgde de oefenmeester. "Ik hoop dat het niets serieus is. Hij heeft last van zijn hamstring, maar we weten niet of het een ernstig probleem is. We moeten verder. We zullen van deze wedstrijd proberen te herstellen en ik ben zeer trots om de manager van deze spelers te zijn."

Steven Gerrard was kritisch op het optreden van Chelsea en laakte ook het wisselbeleid van Cotnte. "Ze toonden te veel respect voor Manchester City. Chelsea heeft nauwelijks geprobeerd druk te zetten en ik heb het gevoel dat de wissels niet juist waren", zei de oud-middenvelder van Liverpool. "Ze zijn de titelverdediger en speelden thuis, maar ze hebben Manchester City simpelweg te veel tijd gegeven aan de bal en hen nooit echt opgejaagd."