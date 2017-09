Fans gewond bij tribuneramp in Frankrijk; drie in kritieke toestand

De wedstrijd tussen Amiens SC en Lille OSC in de Ligue 1 is zaterdagavond na een kwartier spelen gestaakt. Toen de bezoekers op voorsprong kwamen, bezweek het hek in het uitvak. Daardoor vielen tientallen juichende supporters van Lille, die de openingstreffer van Fodé Ballo-Touré vierden, een stuk naar beneden.

Lille en een official van de competitieorganisatie van de Ligue 1 hebben bevestigd dat drie mensen in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht en dat er daarnaast nóg zeventien personen gewond zijn geraakt. De scheidsrechter legde het duel direct stil en na een minuut of twintig, dertig te hebben overlegd met de politie en het veiligheidspersoneel van het stadion, werd besloten om definitief te staken.

Laat dit alsjeblieft goed aflopen…🙏 Zeker drie supporters zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na dit debacle in het Stade de La Licorne, Amiens.. Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 30 september 2017

“We zijn met heel ons hart bij de gewonden. Hopelijk valt het mee”, laat Amiens weten via Twitter. Middenvelder Yves Bissouma schreef op hetzelfde medium: “Een bewogen start van het seizoen. We denken aan de supporters…” Amiens is sinds dit seizoen terug in de Ligue 1 en staat na zeven speelronden met zes punten op de zestiende plaats. Lille heeft één punt minder en staat achttiende.