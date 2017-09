PEC Zwolle dringt top drie binnen na enerverende slotfase

PEC Zwolle heeft goede zaken gedaan in de subtop van de Eredivisie. Het team van John van ’t Schip won zaterdagavond door een laat doelpunt van Youness Mokhtar met 3-2 van FC Groningen. De bezoekers van Ernest Faber kwamen twee keer op voorsprong in het MAC³PARK Stadion, maar gaven de drie punten dus weg. Zwolle staat nu met veertien punten op de derde plaats, terwijl FC Groningen zakt naar de twaalfde stek op de ranglijst.

Het Zwolle van John van ’t Schip heeft dit seizoen nog maar één keer verloren en putte daar vertrouwen uit voor het duel met De Trots van het Noorden. De gastheer begon namelijk goed en kreeg kansen via Stef Nijland, maar hij stuitte op een been van Sergio Padt en zag zijn poging later van de lijn worden gehaald. Groningen had nog niet veel laten zien toen men na een kwartier spelen verrassend op voorsprong kwam: Ritsu Doan ontving de bal na een voorzet van Mimoun Mahi en schoot laag binnen.

Mooi moment! Ritsu Doan/堂安律 scoort voor FC Groningen! Of zoals ze dat in 🇯🇵 zeggen: 素敵な瞬間! FCグローニンゲンのための律政のドンの得点! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 30 september 2017

FC Groningen kon echter niet lang van die voorsprong genieten, want vier minuten later lag de 1-1 achter Padt: Younes Namli brak de defensie open, Padt moest lossen en Nijland prikte vervolgens raak. De spits beschaamde het vertrouwen van Van ’t Schip daarmee niet, want hij kreeg de voorkeur boven Piotr Parzyszek. In het laatste kwartier van de eerste helft genoot Groningen het meeste balbezit, maar daar deed men niet veel mee. De beste kans was nog voor Bram van Polen, die van afstand net naast mikte.

In het tweede bedrijf kwam FC Groningen voor de tweede keer op voorsprong: Tom van Weert kopte de bal in de handen van Diederik Boer, maar het leer had de lijn al gepasseerd, waardoor de bezoekers de 1-2 konden vieren. Zwolle was het niet met die beslissing eens, maar moest in de achtervolging en deed dat uitstekend. Ryan Thomas tekende na een uur spelen met een schot via de paal voor de gelijkmaker en Mokhtar maakte er 3-2 van. Daarvoor had Van Weert al een rode kaart gekregen.