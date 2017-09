PSV kan rustig naar concurrentie kijken na simpele zege

PSV heeft in de thuiswedstrijd tegen Willem II geen fout gemaakt. Na een matige eerste helft, stelde de ploeg van trainer Phillip Cocu in de tweede helft orde op zaken: 4-0. Door de gemakkelijke zege kunnen de Eindhovenaren comfortabel gaan kijken naar de verrichtingen van titelconcurrenten Feyenoord en Ajax, die zondag op bezoek moeten bij AZ en sc Heerenveen.

Na de 1-7 overwinning van vorige week bij FC Utrecht waren de verwachtingen hooggespannen bij PSV, maar de wedstrijd tegen Willem II bleek een stuk lastiger. De Tilburgers waren in het Philips Stadion geenszins van plan om de rode loper uit te rollen en trainer Erwin van de Looi had een behoudende tactiek bedacht. Toch kreeg Willem II in de eerste helft de grootste kans om de voorsprong te pakken. Een schot van Fran Sol werd gekeerd door Jeroen Zoet, die zijn tweehonderdste wedstrijd in de Eredivisie speelde. De rebound kwam voor de voeten van Ben Rienstra, die voor een haast open doel over schoot.

De kans voor Rienstra was veruit de grootste van de eerste helft, want PSV had veel moeite om een gaatje in de Tilburgse muur te vinden. Santiago Arias leverde een aantal gevaarlijke voorzetten af en Hirving Lozano en Gastón Pereiro namen het doel van Willem II-doelman Timon Wellenreuther onder vuur, maar het kwam niet tot een Eindhovens doelpunt voor rust. In de tweede helft had PSV echter heel weinig tijd nodig om de Tilburgse defensie voor het eerst te passeren.

Na 49 minuten spelen namen de Eindhovenaren de leiding, door een doelpunt van Lozano. Een pass van Steven Bergwijn werd getoucheerd door Pedro Chirivella, waardoor de bal voor de voeten kwam van de Mexicaan. Hij maakte oog-in-oog met sluitpost Wellenreuther geen fout. Zes minuten later stelde PSV al veilig. Een verre voorzet werd door Marco van Ginkel met hoofd teruggebracht voor het doel, waar Pereiro klaar stond om de 2-0 binnen te koppen. Kort na de tweede treffer, kon het publiek in Eindhoven opnieuw op de banken.

Timon Wellenreuther kan zijn ogen niet geloven als scheidsrechter Jeroen Manschot een strafschop toekent.

Opnieuw was Van Ginkel aangever, maar nu was Lozano trefzeker met het hoofd.

Na twee assists was Van Ginkel in de 69e minuut zelf de doelpuntenmaker. Jürgen Locadia werd in het strafschopgebied gevloerd door Wellenreuther, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot de bal, al dan niet terecht, op de stip legde. Vanaf elf meter maakte Van Ginkel geen fout, waarmee hij de score op 4-0 bracht.

In het restant van de wedstrijd kwam de voorsprong van PSV geen moment in gevaar, terwijl de Eindhovenaren zelf ook wel genoegen leken te nemen met een marge van vier. Door de driepunter verstevigt PSV de koppositie. Na zeven wedstrijden spelen heeft de formatie van Cocu achttien punten verzameld, waardoor het een voorsprong van vier punten heeft op naaste achtervolger sc Heerenveen. De Friezen komen echter zondag nog in actie tegen Ajax.