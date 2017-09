Guardiola: ‘Vorig seizoen raakte hij dertien keer de paal, hij kan echt alles'

Manchester City wist de topper in de Premier League met Chelsea zaterdagavond in zijn voordeel te beslissen. De koploper was op Stamford Bridge nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en maakte in de tweede helft uiteindelijk het verschil middels een doelpunt van Kevin de Bruyne. Josep Guardiola was na afloop dan ook content over het optreden van zijn ploeg.

Manchester City sloeg dankzij de overwinning een gat van zes punten met de titelverdediger. "Er zijn geen woorden nodig om de kracht van Chelsea aan te geven na wat ze vorig seizoen hebben laten zien", sprak de Spaanse manager voor de camera van BT Sport. "De zege is belangrijk, vooral vanwege de manier waarop we gewonnen hebben. In de eerste helft slaagden we er niet in de juiste oplossing te vinden, maar na rust speelden we beter."

Guardiola loofde het spel van zijn elftal in balbezit. "En als Chelsea de bal had, zetten we zo hoog mogelijk druk", vervolgde hij. De Bruyne maakte halverwege de tweede helft uiteindelijk het verschil tegen zijn oude club door van afstand verwoestend raak te schieten. "Hij doet heel veel dit seizoen. Vorig seizoen raakte hij dertien keer de paal en dit seizoen gaan ze erin. Hij kan echt alles. In balbezit kan hij op diverse posities spelen en hij kan op korte en lange afstand een assist geven. Zonder bal is hij de meest bescheiden jongen die er is. Hij zegt: 'Als ik honderd kilometer voor het team moet rennen, dan doe ik dat'. Hij is een van onze captains. Ik denk dat hij een stap vooruit heeft gezet en dat iedereen graag met hem speelt."

Fabian Delph verscheen in Londen voor het eerst dit seizoen aan de aftrap namens Manchester City in de competitie. De Engelsman trad in de verdediging op als vervanger van de geblesseerde Benjamin Mendy. "Hij heeft uitstekend gespeeld", zei Guardiola over de linkspoot, die een groot deel van het vorige seizoen aan zich voorbij moest laten gaan vanwege blessureleed. "Hij is een jongen die de bal niet snel verliest. Daarnaast is hij agressief en intelligent. Ik ben erg blij voor hem na wat er vorig seizoen gebeurd is."