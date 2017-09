Beugelsdijk krijgt lachers op de hand: ‘Als een stervende zwaan’

Tom Beugelsdijk kreeg zaterdagavond de lachers op zijn hand toen hij in het met 0-1 gewonnen duel met NAC Breda een schwalbe maakte. De verdediger ging gewillig naar de grond toen hij in duel was met aanvaller Thierry Ambrose.

Beugelsdijk groeide later uit tot de matchwinner en kon na afloop wel om zijn schwalbe lachen, temeer hij er van scheidsrechter Siemen Mulder een vrije trap voor kreeg: “Ja, het was er een”, grapte hij na afloop voor de camera van FOX Sports. “Ik wilde zelf contact maken en normaal gesproken lopen de aanvallers tegen me aan. Nu deed-ie dat niet en dan krijg je dit. Gelukkig kom ik er mee weg.”

Tom Beugelsdijk die een schwalbe uitprobeert is nooit een goed idee... 😂 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 30 september 2017

“Ik val mooi”, lachte Beugelsdijk toen hij de beelden terugzag. “Als een stervende zwaan? Zo leek het wel, ja. Als je wint, maakt het geen zak meer uit.” ADO staat door de overwinning met tien punten uit zeven speelronden op de negende plaats en deelt die stek met Ajax. VVV-Venlo kan later op de zaterdag nog langszij komen.