‘Hij was te vergelijken met Robben, maar dan twee keer zo goed’

Rob Rensenbrink kreeg zaterdag van Jan Mulder het eerste exemplaar van zijn biografie Het Slangenmens uitgereikt. De zeventigjarige linksbuiten is vooral bekend van zijn schot op de paal tijdens de WK-finale van 1978 tegen Argentinië, maar speelde ook zeer verdienstelijk voor onder meer DWS, Club Brugge en Anderlecht. Jan Mulder en Rinus Israël laten zich over Rensenbrink uit en de hoofdpersoon komt zelf ook nog even aan het woord.