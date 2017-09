Beugelsdijk maakt schwalbe goed en brengt ADO naast Ajax op de ranglijst

ADO Den Haag heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan het uitduel met NAC Breda. De ploeg van Alfons Groenendijk was nagenoeg de gehele wedstrijd de onderliggende partij, maar herpakte zich in het laatste kwartier en ging er uiteindelijk dankzij een doelpunt van Tom Beugelsdijk toch nog met overwinning vandoor: 0-1. ADO passeert NAC zodoende op de ranglijst en staat nu achtste in de Eredivisie met tien punten, net zoveel als Ajax.

De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion was een ontmoeting tussen twee teams in vorm. NAC boekte vorige week op bezoek bij Feyenoord zijn tweede competitiezege op rij, terwijl ADO zeven punten overhield aan zijn laatste drie wedstrijden. De thuisploeg was de bovenliggende partij in de eerste helft en kreeg ook al vroeg twee enorme mogelijkheden om de score te openen.

Mounir El Allouchi trof eerst na goed voorbereidend werk van Thierry Ambrose de lat, waarna de paal in de rebound een doelpunt van Giovanni Korte in de weg stond. ADO kwam er zo nu en dan aan de hand van sterspeler Nasser El Khayati goed uit, maar het was vooral NAC dat in de eerste helft de klok sloeg. Robert Zwinkels hield James Horsfield met een fraaie redding van scoren af en had vlak voor rust het geluk dat een scrimmage voor zijn doel geen tegentreffer opleverde.

Het elftal van Stijn Vreven was kort na de onderbreking opnieuw zeer dicht bij de openingstreffer. Ambrose stuitte in eerste instantie op Zwinkels, waarna ook Korte en Arno Verschueren er niet in slaagden te scoren. ADO stelde daar in de tweede helft vrij weinig tegenover, maar tapte in het laatste kwartier plots uit een ander vaatje en ging er uiteindelijk zelfs nog met de overwinning vandoor. Beugelsdijk, die eerder nog de lachers op zijn hand had gekregen met een slecht uitgevoerde schwalbe, schoot raak uit een corner en bezorgde het team van Groenendijk zo toch nog de volle buit.