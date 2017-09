Galatasaray kruipt dankzij dubbelslag Braziliaan door oog van de naald

Galatasaray is ook na dit weekeinde de lijstaanvoerder van de Süper Lig. Cim Bom boekte zaterdagavond een 3-2 overwinning op Karabükspor en heeft vijf punten meer dan runner-up Kayserispor en zes punten meer dan Besiktas. Galatasaray heeft dit seizoen nog geen wedstrijd verloren in de eigen competitie.

Het team van Igor Tudor kende een uitstekend begin van de wedstrijd in het eigen Türk Telekom Stadion, want binnen 22 minuten stond het 2-0. Sofiane Feghouli tikte de bal binnen nadat doelman Oleksandr Rybka een voorzet van Josué had weggeslagen en Maicon kopte even later bij een hoekschop de 2-0 tegen de touwen. Galatasaray zat op rozen, maar toch maakte Karabükspor het nog voor rust weer spannend.

Mustapha Yatabaré profiteerde van balverlies van Younès Belhanda op het middenveld en schoot diagonaal en droog binnen: 2-1. In de tweede helft waren de meeste kansen voor Galatasaray; Garry Rodrigues raakte bijvoorbeeld het aluminium. Door een late treffer van Evgen Seleznev, na 84 minuten, leek het 2-2 te blijven, maar in de blessuretijd sloeg Galatasaray in de persoon van opnieuw Maicon toe voor de 3-2.