De Bruyne schiet City op fraaie wijze langs Chelsea in matige topper

Manchester City heeft de topper tegen Chelsea op Stamford Bridge met 0-1 weten te winnen. The Citizens hadden het grootste gedeelte van de wedstrijd de regie, maar wisten dat niet in de score uit te drukken tegen het behoudend spelende Chelsea. Uiteindelijk brak Kevin De Bruyne de ban met een fantastische treffer.

Aan de zijde van Chelsea kreeg Eden Hazard voor het eerst een basisplaats tijdens een Premier League-duel. De Belgische aanvaller was in zijn laatste vijf Premier League-wedstrijden tegen Manchester City bij vijf doelpunten betrokken: twee assists, drie treffers. Bij Manchester City ontbrak Sergio Agüero, waardoor Leroy Sané, Gabriel Jesus en Raheem Sterling de aanvalslinie van the Citizens vormden. Chelsea begon sterk in de eerste minuten, wat met Álvaro Morata voor wat gevaar zorgde in het strafschopgebied. Manchester City herstelde zich al snel en namen het initiatief langzamerhand over.

Álvaro Morata verlaat het veld met een hamstringblessure.

The Citizens zagen een vrije trap van Kevin De Bruyne en een schotje van David Silva geen doelpunt opleveren. Een gevaarlijke voorzet van Sterling ging bovendien aan iedereen voorbij. Aan de andere kant werd een schot van César Azpilicueta gered door City-doelman Ederson. Na een half uur spelen kreeg de thuisploeg een forse tegenvaller te verwerken. Morata kreeg last van de hamstring en moest zich laten vervangen door Willian. Manchester City had weliswaar het initiatief in de eerste helft, maar grote uitgespeelde kansen wist het niet te creëren. Op slag van rust was Fernandinho nog gevaarlijk met een kopbal, maar Chelsea-doelman Thibaut Courtois redde kordaat.

Ook in de tweede helft behield Manchester City de regie, maar dit overwicht leidde niet tot grote, uitgespeelde kansen. Pas na 65 minuten spelen viel de eerste grote kans voor the Citizens in het tweede bedrijf te noteren, toen Silva vrij opdook in het strafschopgebied. Zijn schot werd uiteindelijk gekraakt. Even daarvoor was een schot van Hazard gekeerd door Ederson. Pas in de 67e minuut werd de wedstrijd daadwerkelijk opengebroken.

Kevin de Bruyne schoot, na een combinatie met Gabriel Jesus, Manchester City verdiend op voorsprong. De Belgische middenvelder speelde op Stamford Bridge een uitstekende wedstrijd en bekroonde die met een prachtig doelpunt. De Bruyne scoorde negen keer uit zijn laatste elf schoten. Na de openingstreffer moest Chelsea meer aanvallende intenties tonen en manager Antonio Conte maakte die duidelijk met het inbrengen van Pedro en Michy Batshuayi in.

Daardoor golfde het spel in de slotfase op en neer. Azpilicueta dook in kansrijke positie op, waarna hij de bal af had kunnen leveren bij een van zijn ploeggenoten voor het doel. Zijn voorzet belandde echter in de handen van Ederson. Toch had Manchester City in de laatste minuten de marge nog kunnen verdubbelen. Een inzet van Gabriel Jesus werd echter door Antonio Rüdiger van de lijn gehaald. In de slotfase kwam de voorsprong van the Citizens niet meer in gevaar, waardoor het in punten gelijk komt met stadgenoot Manchester United. De clubs uit Manchester voeren de Premier League aan, met allebei negentien punten.