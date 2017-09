Vrije trap van Neymar vormt hoogtepunt bij doelpuntenfestijn in Parijs

Paris Saint-Germain mag zich na acht speelronden de enige nog ongeslagen ploeg in de competitie noemen. Les Parisiens dienden Girondins Bordeaux zaterdagavond de eerste nederlaag van het seizoen toe: 6-2. De thuisploeg stond bij rust met 5-1 voor en het was voor het eerst dat men in de eerste helft van een duel in de Ligue 1 vijf keer wist te scoren.

PSG toonde zich bijzonder effectief in het eigen Parc des Princes, want de eerste drie schoten op het doel van keeper Benoit Costil leverden allen treffers op. Neymar opende na vijf minuten met een formidabele vrije trap de score, terwijl Edinson Cavani de marge met een intikker verdubbelde na een prachtige aanval over verschillende schijven. Thomas Meunier was na een kwart wedstrijd verantwoordelijk voor de 3-0: Kylian Mbappé liet met opzet een voorzet lopen waarna de Belgische rechtsback kon afdrukken.

Girondins Bordeaux wist dat men een verloren wedstrijd speelde, maar vond na een klein half uur spelen wel de eretreffer. Marco Verratti leed slordig balverlies waarna Bordeaux door de defensie kon rijten en Younousse Sankharé kon binnenschuiven: 3-1. De fans van de bezoekers zullen daarna misschien enige hoop hebben gekoesterd op een goed resultaat, maar vijf minuten voor rust werd het alweer 4-1. PSG kreeg een strafschop, Neymar ging achter de bal staan en schoot rustig binnen.

Neymar heeft overigens voor de vierde keer dit seizoen in een wedstrijd in de Ligue 1 zowel gescoord als een assist afgeleverd. PSG zou voor rust nog één keer scoren: Julian Draxler volleerde na een counter prachtig raak, na een boogballetje van Mbappé. In de tweede helft deed PSG het rustiger aan, maar werd er nog wel twee keer gescoord: Mbappé pikte zijn treffer mee en zag hoe Malcom er in de slotfase vanaf elf meter 6-2 van maakte.