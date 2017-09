Manchester United walst over arm Crystal Palace heen

Manchester United heeft in de zevende speelronde van de Premier League geen fout gemaakt. The Red Devils versloegen de puntloze hekkensluiter Crystal Palace met 4-0 en gaan met negentien punten aan kop, maar Manchester City krijgt in de avond de kans om langszij te komen. Stoke City won tegelijkertijd van Southampton en Watford pakte door een late gelijkmaker een punt bij West Bromwich Albion.

Manchester United - Crystal Palace 4-0

Crystal Palace won in mei 1991 op Selhurst Park voor het laatst van Manchester United en kon de tegenstander ook dit keer niet verrassen. The Eagles keken al na drie minuten tegen een achterstand aan: Marcus Rashford snelde weg bij zijn tegenstander en stelde Juan Mata in staat om de 1-0 te maken. De Spanjaard speelde overigens zijn tweehonderdste wedstrijd in de Premier League. Het bleef vervolgens eenrichtingsverkeer: United domineerde het balbezit en viel aan en Crystal Palace stelde daar niet veel meer tegenover dan een schot van Bakary Sako. Drie minuten na die mogelijkheid, in minuut 35, werd het 2-0: Marouane Fellaini tikte binnen na een voorzet van Ashley Young. Chris Smalling en Rashford kregen hierna nog kansen op de 3-0, maar er zou niet meer worden gescoord.

Een heerlijke actie van Marcus Rashford leidt de 1-0 van Juan Mata in! 👊 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 30 september 2017

In de tweede helft vielen er nog wel twee doelpunten: Fellaini kopte raak na een vrije trap van Rashford en laatstgenoemde gaf daarmee voor het eerst in één wedstrijd twee assists. Het slotakkoord was aan Romelu Lukaku, die kon binnenschuiven na voorbereidend werk van onder anderen invaller Anthony Martial. Martial en Lukaku hadden eerder al kansen gemist namens Man United, maar toonden in de slotfase dus alsnog hun waarde. Bij Crystal Palace viel Jairo Riedewald in; bij de thuisploeg bleef Daley Blind negentig minuten op de bank zitten.

West Bromwich Albion - Watford 2-2

Watford ging als de nummer zes de wedstrijd op The Hawthorns in en staat door het behaalde punt nu gedeeld vijfde. De thuisploeg toonde zich effectief, want binnen 21 minuten stond het 2-0. José Rondón werd gelanceerd door Grzegorz Krychowiak en scoorde na goed doorzetten, terwijl Jonny Evans er bij een hoekschop 2-0 van maakte. Watford moest in de achtervolging en deed nog voor rust via Abdoulaye Doucouré nog wat terug. Na rust kreeg Étienne Capoue een goede kans om Watford langszij te brengen, maar hij faalde en ook Christian Kabasele en José Holebas hadden het vizier niet op scherp staan. West Bromwich leek de minimale voorsprong vast te houden, maar voormalig Ajax-doelwit Richarlison maakte er nog 2-2 van.

Stoke City - Southampon 2-1

Virgil van Dijk verscheen voor het eerst dit seizoen aan de aftrap bij Southampton, maar de Oranje-international kon niet voorkomen dat the Saints halverwege tegen een 1-0 achterstand aankeken op bezoek bij Stoke City. Mame Biram Diouf verzorgde op slag van rust het openingsdoelpunt door uit een hoekschop van Xherdan Shaqiri raak te koppen. De thuisploeg kreeg vervolgens een uitgelezen mogelijkheid om verder afstand te nemen van Southampton, maar Saido Berahino slaagde er niet in een strafschop te verzilveren. Die misser leek Stoke op te breken toen Maya Yoshida een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker tekende, maar invaller Peter Crouch bezorgde de ploeg van Mark Hughes in de slotfase toch nog het volle pond. Ibrahim Afellay viel nog in aan de kant van Stoke, waar Erik Pieters negentig minuten op het veld stond en Bruno Martins Indi vanwege blessureleed ontbrak.