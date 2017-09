Mislukte panenka Aubameyang wordt Bosz niet fataal; geniale omhaal Haller

Borussia Dortmund heeft zich uitstekend hersteld van de nederlaag die het midweeks leed in de Champions League tegen Real Madrid. Het elftal van Peter Bosz won het lastige uitduel bij FC Augsburg zaterdagmiddag dankzij twee schitterende doelpunten en blijft zo koploper in de Bundesliga. Pierre-Emerick Aubameyang miste een kwartier voor tijd nog op knullige wijze een strafschop namens die Borussen. Tegelijkertijd bezorgde Sébastien Haller Eintracht Frankfurt met een omhaal in de laatste seconden een overwinning op VfB Stuttgart.

FC Augsburg – Borussia Dortmund 1-2

De ploeg van Bosz beleefde een droomstart in de WWK Arena. Een hoekschop na amper vier minuten spelen belandde voor de voeten van Andriy Yarmolenko, waarna de Oekraïense aanvaller doelman Marwin Hitz het nakijken gaf met een briljante hakbal: 0-1. Een beter begin kon Dortmund zich niet wensen tegen Augsburg, dat voorafgaand aan de krachtmeting op een verdienstelijke vijfde plaats in de Bundesliga stond. Jeffrey Gouweleeuw kon bij de club uit Beieren opnieuw rekenen op een basisplaats en de ex-verdediger van sc Heerenveen en AZ zag ploeggenoot Caiuby de score binnen het kwartier gelijktrekken met een rake kopbal.

Shinji Kagawa verscheen voor pas de tweede keer dit seizoen in de competitie aan de aftrap bij Dortmund en de Japanse spelmaker gaf halverwege de eerste helft zijn visitekaartje af door op briljante wijze te scoren. Nadat Yarmolenko het leder terug had gelegd op de rand van het strafschopgebied, liet Kagawa Hitz verbouwereerd achter met een fraai stiftje: 1-2. De bezoekers waren vervolgens de bovenliggende partij, maar lieten na om nog voor rust verder weg te lopen. Aubameyang nam oog in oog met Hitz te veel tijd, terwijl Kagawa in de slotseconden van de eerste helft van dichtbij wild overschoot.

Bosz zag zijn team vervolgens in de tweede helft zwijnen. Augsburg voerde de druk flink op, wat leidde tot veel mogelijkheden voor het doel van Roman Bürki. De doelman redde van dichtbij op een kopbal van Philipp Max en had het geluk dat een schot van Daniel Baier rakelings overzeilde. Dortmund had na rust weinig in de melk te brokkelen, maar kreeg een kwartier voor tijd toch een uitgelezen mogelijkheid om het duel op slot te gooien. Aubameyang zag zijn panenka-strafschop echter eenvoudig gestopt worden door Hitz. Doordat Dortmund daarna echter stand hield, werd zijn misser de ploeg niet fataal.

VfL Wolfsburg – FSV Mainz 05 1-1

Het publiek in de Volkswagen Arena werd nauwelijks verwend. Wolfsburg, met Paul Verhaegh in de basiself, Riechedly Bazoer op de reservebank en de geblesseerde Jeffrey Bruma buiten de wedstrijdselectie, maakte een makke indruk en moest toezien hoe de bezoekers na ruim twintig minuten spelen de beste kans in de eerste helft kregen. Een schot van een meter of achttien van Yoshinori Muto werd echter uit de linkerhoek gehaald door Koen Casteels.

De thuisploeg kwam na de onderbreking furieus uit de kleedkamer en dat resulteerde na tien minuten spelen in de openingstreffer. Josuha Guilavogui steeg bij een hoekschop van Daniel Didavi boven zijn directe tegenstander uit en gaf Rene Adler vervolgens geen kans met een kiezelharde kopstoot: 1-0. Mainz vocht zich echter knap terug in de wedstrijd en hield dankzij een schitterende kopbal van Muto toch nog een punt over aan het treffen met Wolfsburg, waar Bazoer tien minuten voor tijd zijn opwachting maakte als invaller en Paul-Georges Ntep in de slotfase zijn tweede gele kaart ontving.

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 2-1

Jetro Willems moest aan de kant van Frankfurt genoegen nemen met een reserverol, terwijl Jonathan de Guzman in de rug van Haller op het middenveld speelde. In een slaapverwekkende eerste helft was het de thuisploeg die op slag van rust de leiding nam. Ante Rebic kon van dichtbij scoren nadat hij op gelukkige wijze was weggestoken achter de defensie van Stuttgart.

Frankfurt leek zo op rozen te zitten, maar moest een kwartier na de onderbreking de gelijkmaker incasseren door toedoen van Simon Terodde en zag niet veel later verdediger Simon Falette met een rode kaart van het veld gestuurd worden vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler. Willems maakte daarna nog zijn opwachting als invaller en met de linksback binnen de lijnen wist Frankfurt in de absolute slotseconden de wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken dankzij een schitterende omhaal van Haller.