‘Barcelona zou zich in kunnen schrijven voor de Premier League’

Een deel van de Catalanen, met fanatieke separatisten en de regioregering voorop, wil zondag een referendum houden over de onafhankelijkheid van Catalonië. Hoewel de regering in Madrid de stembusgang afwijst en de grondwet ook helemaal geen lokaal referendum over afscheiding toestaat, blijft de onafhankelijkheidsstrijd de gemoederen in Spanje en Catalonië bezighouden.

Ook Barcelona volgt de ontwikkelingen op de voet: Gerard Piqué liet via Twitter weten achter het referendum te staan en als Catalonië daadwerkelijk onafhankelijk wordt, dan zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor de deelname van Barcelona aan LaLiga. “Bij onafhankelijkheid van Catalonië moeten de Catalaanse ploegen in LaLiga, Barcelona, Espanyol en Girona, bepalen waar zij willen spelen”, zegt Minister van Sport Gerard Figueras.

“In de Spaanse competitie of in landen als Italië of Frankrjik, of in de Premier League. In Spanje doen ook al teams uit andere landen mee aan de competities: Andorrese clubs doen mee in het basketbal en voetbal. AS Monaco speelt in Frankrijk, in Engeland spelen clubs uit Wales. Ik denk niet dat de UEFA er problemen mee heeft dat nog een team in een ander land gaat spelen”, aldus Figueras in de Spaanse media.

De politie heeft in haar autonome regio overigens al 1300 van de 2316 schoolgebouwen afgegrendeld waar separatisten een referendum willen houden. 163 schoolgebouwen zijn weer door mensen bezet, om te voorkomen dat de politie ook die gebouwen sluit. Het regionale parlement heeft zichzelf bij een overwinning voor het ja-kamp overigens verplicht om binnen 48 uur de onafhankelijkheid uit te roepen.