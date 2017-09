Kane is goud waard voor Spurs en evenaart Cristiano Ronaldo

Tottenham Hotspur heeft zonder problemen afgerekend met Huddersfield Town, de nummer tien van de Premier League. The Spurs wonnen zaterdag met 0-4 en Harry Kane maakte er twee, waardoor hij net als Cristiano Ronaldo 84 doelpunten heeft gemaakt in de Premier League. Kane had daar 123 wedstrijden voor nodig en Ronaldo 196.

Na 23 minuten stond er al een 0-3 stand op het scorebord in het John Smith’s Stadium: Kane opende na negen minuten de score en Ben Davies en opnieuw Kane bezegelden vervolgens definitief het lot van Huddersfield. Kane kwam vroeg in de wedstrijd, na een pass van Kieran Trippier, alleen voor de keeper te staan en schoot raak in de korte hoek. Davies profiteerde na een prachtige aanval van een onbedoelde pass van een verdediger van Huddersfield en Kane knalde vervolgens met zijn chocoladebeen de 0-3 tegen de touwen.

BAAS! Harry Kane met zijn tweede???? van de middag! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 30 september 2017

Tottenham had nog vaker kunnen scoren, maar Dele Alli raakte de lat en een treffer van Kane werd vanwege buitenspel afgekeurd. Aan de andere kant liet Huddersfield zich ook zo nu en dan zien: Laurent Depoitre was twee minuten voor de onderbreking dicht bij de eretreffer, maar schoot van afstand tegen de lat. In de tweede helft was Kane al gauw dicht bij zijn hattrick, maar de aanvaller wist een voorzet niet binnen te tikken. Het tempo lag daarna lang niet zo hoog meer als in de eerste helft en Mauricio Pochettino raakte geïrriteerd.

De manager probeerde zijn manschappen met een donderpreek aan de zijlijn wakker te schudden, maar veel kansen werden er niet meer gecreëerd. De wedstrijd kabbelde naar het einde en de publiekswissel van Kane was een van de weinige hoogtepunten in het laatste half uur: de spits werd afgelost door Heung-Min Son. Toch werd er nog één keer gescoord: invaller Moussa Sissoko maakte er 0-4 van. Tottenham vindt zichzelf na zeven speelronden met veertien punten terug op de derde plaats in de Premier League, maar kan in de avond nog gepasseerd worden door Chelsea.