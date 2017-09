Rotterdammer droomt van Feyenoord: ‘Dan kan ik makkelijk mee’

Nasser El Khayati is bezig aan een uitstekend seizoen. De aanvallende middenvelder scoorde in vier competitiewedstrijden al drie keer voor ADO Den Haag en bereidt zich thans voor op de wedstrijd van zaterdagavond tegen NAC Breda. El Khayati erkent in gesprek met de NOS dat het goed met hem gaat.

De 28-jarige El Khayati voegt daaraan toe dat hij vastberaden is om dit niveau vast te houden en dat hij nog lang niet van plan is om af te bouwen: “Een auto draait ook om kilometers. Als die twee ton heeft gelopen is het einde zaak, maar wat als een auto oud is maar nog niet veel heeft gelopen? Ik heb ook nog niet zoveel wedstrijden in de benen.”

El Khayati speelde in de jeugd bij onder meer Feyenoord, Excelsior en PSV, maar maakte zijn debuut in het betaald voetbal bij FC Den Bosch. Na omzwervingen bij tal van clubs is El Khayati sinds afgelopen winter terug in Nederland, bij ADO. Hij speelde tot dusverre zeventien wedstrijden voor de Hofstedelingen en maakte daarin acht doelpunten.

El Khayati is een geboren Rotterdammer en droomt stiekem dan ook van een terugkeer naar Feyenoord. Als hij naar de tegenstanders op zijn positie kijkt, dan raakt hij daar naar eigen zeggen niet van onder de indruk: “Dan denk ik weleens: ik kan makkelijk mee. Bij elke mooie club die het aandurft om mij te halen kan ik gewoon m'n ding doen”, besluit El Khayati, die bij ADO nog een contract heeft tot de zomer van 2020.