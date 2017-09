Bijval voor Keizer: ‘Ajax heeft een risico genomen door hem aan te stellen'

Marcel Keizer staat behoorlijk onder druk bij Ajax. De Amsterdammers zijn immers al uitgeschakeld in Europa en verloren in de Eredivisie reeds acht punten in zes wedstrijden. Desondanks is Rinus Israël van mening dat Ajax Keizer ondanks de stroeve start nog niet de laan uit moet sturen.

“Ik zou het niet logisch vinden, maar blijkbaar gebeurt het wel in het voetbal. Ajax heeft een risico genomen door zo'n jongen aan te stellen. Normaal gesproken kiest de club voor trainers die al successen hebben geboekt. Deze trainer komt van het tweede en heeft het nu erg moeilijk”, zegt de oud-international bij het NH Sportcafé.

“Of hij geslachtofferd moet worden? Nee, dan moeten er meer mensen hun biezen pakken. Ik zou het nog te vroeg vinden”, aldus Israël. Voor Ajax staat komende zondag de lastige uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op het programma. De Friezen zijn dit seizoen nog ongeslagen en pakten veertien punten uit de eerste zes wedstrijden.