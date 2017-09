Gerbrands: ‘Dat kost veel geld en we hebben nog tot 1 juli om dat in te lopen’

PSV werd dit seizoen al vroeg uitgeschakeld in de Europa League. Het missen van de groepsfase van dat toernooi heeft niet alleen op sportief gebied gevolgen, maar laat zich ook in financieel opzicht voelen in Eindhoven. Volgens algemeen directeur Toon Gerbrands moet er voor 1 juli 2018 een gat van vijf miljoen euro gedicht worden.

“Dit kost ons veel geld en we hebben nog tot 1 juli om dat in te lopen, bijvoorbeeld via het verkopen van spelers. Onze omzet loopt dit seizoen terug, dat is duidelijk. We kunnen nog meer uit ons stadion en onze sponsoring halen, maar de meeste inkomsten komen uit het voetbalbedrijf”, zegt Gerbrands in gesprek met het Eindhovens Dagblad. PSV leek Luuk de Jong afgelopen zomer aan Girondins de Bordeaux te verkopen.

“Het contract van De Jong heb ik zelf nog gezien. Ineens gaat het dan niet door. We moeten hier lering uit trekken voor de toekomst”, zegt de algemeen directeur van de Eindhovenaren. “We zijn deze zomer, ook bij de geplande verkoop van Luuk de Jong, een paar keer negatief verrast.”