Roda-directeur deelde zonder overleg bonus van 100.000 euro uit

Het is onrustig binnen Roda JC Kerkrade. Sportief gezien staan de Limburgers er momenteel beroerd voor, maar ook op het bestuurlijk vlak gaat het niet van een leien dakje in het Parkstad Limburg Stadion. Er is veel kritiek te horen op algemeen directeur Wim Collard, die niet op de juiste plek zou zitten.

Wout van Stokrom, voormalig commissaris van de club, haalt in de Limburger een voorbeeld aan om dit te illustreren. Toen Roda in 2015 kon promoveren, beloofde Collard, zonder dit met de rest van het bestuur te overleggen, de spelers een bonus van 100.000 euro als er van NAC Breda gewonnen zou worden. Er was echter al een promotiepremie van 400.000 euro afgesproken, waardoor er binnen de club met verbazing werd gereageerd op de extra bonus van Collard.

“Met die vier ton was al geen rekening gehouden in de begroting en dan biedt Collard nog een ton extra”, aldus van Stokrom, die van mening is dat ‘bepaalde besluiten van de clubleiding die in het bedrijfsleven fatale gevolgen gehad zouden hebben’. Nol Hendriks vindt ook dat Collard niet de juiste man op de juiste plaats is. “Hij is de financiële man, niet degene die handtekeningen moet zetten.”

Technisch adviseur Huub Steven onderschrijft de bestuurlijke wanordelijkheden binnen Roda. “Hier zijn dingen gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren. We zijn opnieuw begonnen. Niet op nul, maar dik onder nul.”