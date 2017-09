Zaterdag, 30 September 2017

Koeman vreest ondanks crisis niet voor ontslag

Liverpool wil Naby Keïta al in januari naar Anfield halen, in plaats van volgend jaar zomer, zoals afgesproken met RB Leizpig. De club uit de Bundesliga werkt mogelijk mee omdat de middenvelder met zijn hoofd al bij zijn nieuwe werkgever zou zitten. (ESPN)

Tottenham Hotspur houdt de situatie van Ademola Lookman bij Everton nauwlettend in de gaten. The Spurs wagen in januari mogelijk een nieuwe poging, nadat het eerder dit jaar naast de diensten van de ex-aanvaller van Charlton Athletic greep. (Daily Mirror)

Ronald Koeman baalt dat Everton er afgelopen zomer niet in geslaagd is om Olivier Giroud binnen te halen. Desondanks is de manager van the Toffees ervan overtuigd dat hij voorlopig mag aanblijven. (Daily Express)

Arsenal gaat niet proberen om Juan Cuadrado in januari los te weken bij Juventus. De Colombiaan wordt nog wel scherp in de gaten gehouden door AS Roma en Paris Saint-Germain. (Calciomercato)

Niet alleen Carlo Ancelotti staat op de nominatie om aan de slag te gaan bij AC Milan. I Rossoneri hebben ook Marcello Lippi, die er niet in slaagde om China naar het WK te loodsen, op het oog als nieuwe trainer. (La Repubblica)