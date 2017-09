Fraser hekelt kritiek De Boer: ‘Ga dan zelf eerst eens een team trainen’

Vitesse ging afgelopen week met 3-0 onderuit tegen OGC Nice en analist Ronald de Boer ergerde zich flink aan de manier van verdedigen van de Arnhemmers. Zo zei hij dat Matt Miazga ‘stond te verdedigen als een korfballer’. Vitesse-trainer Henk Fraser hekelt op zijn beurt de kritiek op zijn ploeg, zo vertelt hij aan de Gelderlander.

“Ik noem geen namen, ik spreek de betreffende persoon zelf wel aan. Maar waar het mij om gaat is dat er onzinnige beweringen worden gemaakt”, stelt Fraser, wiens ploeg het zondagmiddag in eigen huis opneemt tegen FC Utrecht. “Ga dan zelf eerst eens een team trainen. Bij die goal verliest Miazga een kopduel, maar dat hoeft helemaal geen gevolgen te hebben als er verderop gewoon goed wordt opgelet. Daar zit namelijk de fout.”

Volgens de oefenmeester is het geen verrassing dat zijn ploeg ten onder ging tegen OGC Nice. “We praten hier wel over Nice, dat gewoon in de sterkste opstelling speelt. Dan is er een duidelijk kwaliteitsverschil”, concludeert de oefenmeester, die dit ‘een realitycheck’ noemt voor het Nederlands voetbal. “Het verwachtingspatroon in Nederland is veel te vaak gebaseerd op het verre verleden. Op dit moment is het voor Nederlandse clubs aanhaken en versneld leren. Dat is confronterend, maar wel de realiteit.”