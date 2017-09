Cristiano Ronaldo wil ook op dag van Catalaans referendum flink uithalen

Real Madrid wacht al sinds 14 mei op een competitiezege voor eigen publiek; destijds werd Sevilla met 4-1 verslagen. Het team van Zinédine Zidane staat dit seizoen nog maar op elf punten uit zes duels en dat zijn er zeven minder dan Barcelona. Espanyol heeft de laatste drie LaLiga-duels niet verloren en verzamelde tot dusver acht punten. Opta blikt vooruit op het duel in het Santiago Bernabéu, zondag vanaf 20.45 uur.

O Real Madrid heeft niet één van de laatste negentien competitiewedstrijden tegen Espanyol verloren: zestien zeges, drie remises. In dertien ontmoetingen hielden los Merengues bovendien hun doel schoon.

O Real Madrid won niet één van de laatste drie competitieduels in het Santiago Bernabéu; twee remises, één nederlaag. De laatste keer dat de hoofdstedelingen in vier opeenvolgende LaLiga-thuisduels niet tot winst kwamen, dateert van 2004: vier thuisnederlagen op rij.

O Espanyol verloor slechts één van de laatste zeven competitieduels buitenshuis: drie zeges, drie remises. De nederlaag was in september, bij stadsgenoot Barcelona (5-0).

O Real Madrid heeft tot dusver 99 competitiezeges op Espanyol geboekt. De regerend landskampioen van Spanje kan de eerste LaLiga-club ooit worden die minimaal honderd keer van een bepaalde club wint.

O Tegen geen enkele andere club in LaLiga maakte Real Madrid meer doelpunten dan tegen Espanyol: 369.

O Geen enkele andere club in LaLiga raakte het aluminium zo vaak als Real Madrid dit seizoen: zesmaal. Cristiano Ronaldo leidt de dans, met twee pogingen tegen Deportivo Alavés.

O Espanyol-coach Quique Sánchez Flores won slechts twee van zijn dertien duels met Real Madrid in LaLiga: één remise, tien nederlagen.

O Cristiano Ronaldo maakte minimaal drie doelpunten in drie van zijn laatste vier duels met Espanyol in LaLiga: elf doelpunten.

O Leo Baptistao was bij vier van de zeven doelpunten van Espanyol in het huidige LaLiga-seizoen betrokken: twee assists, twee treffers.

O Gareth Bale was in elk van zijn laatste drie LaLiga-duels met Espanyol in het Santiago Bernabéu trefzeker: drie doelpunten.