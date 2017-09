Keizer krijgt advies: ‘Tegen Heerenveen zou ik hem juist wel opstellen’

Ajax staat voor een zware uitwedstrijd tegen sc Heerenveen, de nummer twee van de Eredivisie. Bij een nederlaag wordt de druk op Marcel Keizer nog groter dan deze al is en lijken zijn dagen als hoofdtrainer van de Amsterdammers geteld. David Endt, voormalig teammanager van Ajax, denkt daar anders over. "Dat zie ik niet gebeuren. Wie zou bovendien zijn vervanger moeten zijn? Wie is op dit moment de persoon die dit team wel aan het draaien krijgt?", vraagt Endt zich af.

Vooralsnog is er geen speler bij Ajax opgestaan om de ploeg bij de hand te nemen. Endt weet ook niet of er spelers zijn die daar toe in staat zijn. “Hakim Ziyech is eraan toe om die rol op zich te nemen. Op basis van zijn ervaring en leeftijd is hij dat verplicht”, aldus Endt tegenover de NOS. “Ik weet alleen niet of hij dat kan opbrengen. Misschien is hij te veel met zichzelf bezig.”

Endt denkt dat Lasse Schöne op kan staan bij Ajax, al moet hij dan wel de kans krijgen van Keizer. “Ook Schöne is bij uitstek een speler die het team op sleeptouw zou moeten nemen. Ik zou hem tegen Heerenveen wel opstellen. Zulke mensen heb je nodig in het hart van het team. De morele factor speelt op dit moment mee.”