Jong Ajax-revelatie: ‘Dan had ik waarschijnlijk voor Heerenveen getekend’

Dennis Johnsen speelde nooit een officiële wedstrijd in het eerste elftal van sc Heerenveen en toch telde Ajax afgelopen zomer zo’n tweeënhalf miljoen euro voor hem neer. Het zegt genoeg over het talent van de buitenspeler, van wie iedereen binnen Heerenveen baalt dat hij weg is. Heerenveen had hem graag langer willen behouden, maar Ajax was er snel bij.

Johnsen zegt tegenover de Leeuwarder Courant dat hij niet onwelwillend tegenover een langer verblijf in Friesland stond. “Als Heerenveen me één of twee maanden voor Ajax dat deed een echt profcontract had aangeboden, vlak na de winter zeg maar, zou ik dat waarschijnlijk hebben getekend”, aldus de aanvaller. “Maar daarvan was geen sprake. Heerenveen wilde me graag houden, maar kwam laat met een voorstel.”

Zijn besluit om naar Amsterdam te verkassen ging niet over een nacht ijs. “Ik heb serieus overwogen om in Friesland te blijven. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de lange termijn en het veilige Heerenveen achter me gelaten”, laat Johnsen weten. “Ik wil de best mogelijke versie van mezelf worden. Voor mijn gevoel was dit de beste keuze.”

Johnny Jansen, assistent-trainer van sc Heerenveen en vorig seizoen bij de beloften van de Friezen coach van Johnsen, denkt dat de buitenspeler het ver kan schoppen. “Dennis ontwikkelde zich bij ons op een geweldige manier, zeker ook bij balverlies. Maar als Ajax komt, dan wordt het moeilijk om een speler tegen te houden. Ik heb er geregeld met hem over gesproken. Hij wilde per se naar Amsterdam”, zegt Jansen. “Soms is hij een halfuur afwezig tijdens een wedstrijd, dan zie je hem niet. Bovendien moet hij nog leren zijn momenten beter te kiezen. Maar hij is een geweldige speler die absoluut de capaciteiten heeft om Ajax 1 te halen. En daarna? Laat ik het zo zeggen: hij kan ver komen.”