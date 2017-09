Koeman nodigde assistent De Boer uit: ‘Als je dan hoort wat er speelt’

Na de ontslagen van Frank de Boer bij Crystal Palace en Andries Jonker bij VfL Wolfsburg, zijn Ronald Koeman en Peter Bosz nog de enige twee Nederlandse trainers die in een buitenlandse topcompetitie werkzaam zijn als eindverantwoordelijke. Volgens de manager van Everton moet daar niet al te zwaar aan getild worden, want het kan zo maar weer anders zijn.

Koeman vertrok in 2014 bij Feyenoord om bij Southampton aan de slag te gaan, waarna hij de overstap naar the Toffees maakte. Hij is een van de weinigen Nederlandse coaches in het buitenland. "Het zal niet los te zien zijn van de staat van het Nederlandse voetbal in het algemeen. Maar tegelijk zijn het ook vaak modegrillen, hoor”, laat hij optekenen in het Algemeen Dagblad. “Dan doet een Duitser, een Spanjaard of een Portugees het ergens heel goed, en dan wil iedereen opeens een Duitser, een Spanjaard of weet ik veel", zegt Koeman. "Mannen als Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst hebben internationaal een goede naam. Als zij ooit de stap naar het buitenland maken, kan het ook opeens weer snel gaan."

Frank de Boer kende tot dusver een ongelukkige tijd in het buitenland. Na een razendsnel ontslag bij Internazionale, stond hij bij Crystal Palace al na 77 dagen wee rop straat. “Toevallig kwam Sammy Lee laatst eten bij ons thuis, mijn assistent bij Southampton, die bij Palace ook de assistent was van Frank”, aldus Koeman. “Als je dan hoort wat er allemaal speelt binnen zo'n club. Je moet in dat opzicht ook een beetje geluk hebben."

De onrust die De Boer meemaakte bij the Eagles is ook Koeman niet vreemd. "Ik heb zoiets bij Valencia ook meegemaakt. Daar speelde van alles, ook in financieel en politiek opzicht, het was ongelooflijk onrustig", zegt Koeman. "Moet je eens kijken hoeveel trainers die hebben gehad sinds 2008. Soms moet je ook gewoon wat geluk hebben in je keuzes. Daarom geloof ik ook niet dat het ontslag van Frank heel erg afstraalt op 'de Nederlandse trainer' in het algemeen. Iedereen vond dit absurd. Hij heeft geen normale kans gehad.”