Guardiola treurt na nieuws uit Barcelona: ‘Geen enkele vervanger in de wereld'

Manchester City kan naar verwachting ongeveer zes maanden lang geen beroep doen op Benjamin Mendy. De Franse linksback heeft een kruisband in zijn rechterknie gescheurd, zo werd duidelijk na nader onderzoek door een specialist in Barcelona. Dat gebeurde afgelopen weekeinde in de door Manchester City met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Crystal Palace.

Mendy is inmiddels onder het mes gegaan en hoopt nog dit seizoen terug te keren, vooral met oog op het WK in Rusland. Josep Guardiola zal zijn miljoenenaankoop missen. Manchester City zal anders moeten gaan spelen, zo verzekert de Spanjaard. "Op de manier zoals hij speelt, de keren dat hij op en neer gaat, er is geen vervanger. We zullen op een andere manier moeten gaan spelen."

"Iedere speler heeft zo zijn kwaliteiten, maar er is geen enkele vervanger in de wereld. Benjamin heeft zo ontzettend veel energie op het veld. We hebben ook andere kwaliteiten, dus we zullen de juiste balans moeten vinden." Mendy kwam afgelopen zomer voor 57 miljoen euro over van AS Monaco en dwong meteen een basisplaats af.