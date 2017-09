Lukaku wacht op Ibrahimovic: ‘Tot die tijd kan het simpelweg niet’

Romelu Lukaku moet rekening houden met een zware periode bij Manchester United, waarin hij weinig rust krijgt van manager José Mourinho. De Portugese trainer geeft tegenover diverse Engelse media aan dat hij pas kan gaan rouleren in de spitspositie als Zlatan Ibrahimovic weer fit is. Tot die tijd is alle hoop gevestigd op de Belgische spits, die afgelopen zomer voor 85 miljoen euro werd overgenomen van Everton en sindsdien vrijwel alle wedstrijden speelde.

Lukaku kwam dit seizoen al negen keer in actie voor the Red Devils en was daarin goed voor tien doelpunten. Alleen in de League Cup tegen Burton Albion mocht hij toekijken. De spits moet rekening houden met veel wedstrijden tot het moment dat Ibrahimovic weer volledig hersteld is van zijn knieblessure. De Zweed wordt op zijn vroegst pas in december terug verwacht. “Zonder Zlatan kunnen we niet rouleren in de spits, zeker niet omdat Marcus Rashford op andere posities speelt”, aldus Mourinho. “Tot we Zlatan terug hebben, kunnen we onze spits geen rust geven zoals we dat op andere posities wel kunnen."

Lukaku staat derhalve voor een zware tijd, waarin hij ook nog eens moet opdraven bij de nationale ploeg. Mourinho gaat bondscoach Roberto Martinez niet vragen om het rustig aan te doen met Lukaku. “België is Roberto’s verantwoordelijkheid en het is zijn keuze om hem wel of niet op te stellen”, aldus Mourinho in aanloop naar de competitiewedstrijd van aanstaande zondag tegen Crystal Palace. “Ik kan niet tegen hem zeggen wat hij moet doen, dat is aan Roberto.”