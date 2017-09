Conte legt lat hoog voor Hazard: ‘Ronaldo en Messi hebben dat wel’

Eden Hazard mag zich rekenen tot een van de sterspelers van Chelsea, al denkt manager Antonio Conte dat de Belgisch international nog belangrijker kan worden voor the Blues. Volgens de Italiaanse trainer mag Hazard zich meten met de beste spelers ter wereld, alleen ontbreekt bij de aanvallende middenvelder de scoringsdrang die Cristiano Ronaldo en Lionel Messi wel hebben.

Hazard was woensdagavond de uitblinker aan de kant van Chelsea in de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Atlético Madrid. In aanloop naar de wedstrijd tegen Manchester City, waarin Hazard waarschijnlijk voor het eerst sinds lange tijd voor de tweede keer op rij aan de aftrap verschijnt, was Conte lovend over de ex-speler van OSC Lille. “Eden is in iedere wedstrijd bepalend met een doelpunt of een assists. Dat vind ik zo mooi aan hem. Dat vraag ik ook van hem, omdat hij over zoveel kwaliteit beschikt. Dan is het belangrijk om als trainer veel van hem te vragen. Als je dit talent van God krijgt dan moet je daar zo veel mogelijk mee doen. Het is aan mij de taak om hem tot het uiterste te drijven, in iedere wedstrijd.”

Hazard heeft volgens Conte nog wel verbeterpunten. “Hij moet meer honger krijgen naar doelpunten”, aldus de trainer. “Als Eden een doelpunt maakt, dan is hij blij en geeft hij bij een volgende scoringskans liever een assist in plaats van dat hij nog een keer scoort. Als Ronaldo scoort, dan wil hij er twee, drie of vier maken. Dat geldt ook voor Messi. Dus ja, Eden kan nog beter. Maar vergeet niet dat Eden nog een jonge speler is. Hij heeft nog veel ruimte voor verbetering.”