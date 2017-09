VIDEO - AS Monaco laat thuis in blessuretijd dure punten liggen

AS Monaco verzuimde vrijdagavond de koppositie van Paris Saint-Germain over te nemen. De regerend landskampioen van Frankrijk liet in eigen huis tegen Montpellier de overwinning uit de vingers glippen: 1-1. Monaco heeft nu evenveel punten als PSG, maar de Parijzenaars komen zaterdag thuis in actie tegen Girondins Bordeaux.