Huntelaar: ‘Ik had wel eens Boca Juniors - River Plate willen spelen’

Klaas-Jan Huntelaar keerde deze zomer terug bij Ajax, na een jarenlang verblijf in het buitenland bij clubs als Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. De aanvaller zag niets in 'cashen' in een land als China of Qatar. "Ik ben liever hier gelukkig dan op een andere plek ongelukkig waar ik veel meer verdien", zegt Huntelaar in het Algemeen Dagblad. "Het is ook waar je genoegen mee neemt."

"Ik verdien hier ook heel goed. Natuurlijk denk je er wel eens over na. Dit is beter. Voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mezelf", zo benadrukt Huntelaar, die sinds zijn periode bij Schalke 04 in zijn geboorstreek vertoeft, de Achterhoek. Hij genoot van Madrid, 'prachtige stad natuurlijk en zalig weer'. "Maar de stad was wel groot, alles ver uit elkaar. Milaan was gemoedelijker."

"Als ik het over mocht doen, had ik nog wel in Engeland willen spelen. Het is toch het mooiste om alles te zien. Maar je hebt nooit tijd genoeg om alles te zien, hè." Huntelaar mijmert verder. "Ik had wel eens Boca Juniors - River Plate (derby van Buenos Aires, red.) willen spelen. Of Celtic-Rangers. Of in Engeland Liverpool - Manchester United. Niet de editie van nu, maar die van de jaren tachtig toen het nog echt dé derby van Engeland was."