Ödegaard: ‘Het is ongelooflijk om te zien hoe hij voor zijn lichaam zorgt’

Martin Ödegaard hoopt via zijn verblijf bij sc Heerenveen dichter bij de stap naar het eerste elftal van Real Madrid te komen. De middenvelder, die over ruim twee maanden negentien jaar wordt, maakte in 2015 voor 2,5 miljoen euro de overstap naar Real Madrid en daar heeft hij nooit spijt van gehad. "Ik kon daar altijd meetrainen met de besten ter aarde en spelen in een tweede elftal dat uitkomt in een volwaardige competitie (Real Madrid Castilla, red.), anders dan bij andere topclubs."

De aanwezigheid van Zinédine Zidane speelde een zeer belangrijke rol. "Dát was de reden dat ik daar naartoe wilde. De laatste jaren van zijn carrière heb ik nog bewust meegemaakt, maar ik ken hem vooral van YouTube", zo vertelt Ödegaard in De Telegraaf. De Noorse tiener genoot op de trainingen van de 'touch' van de Fransman. "Dan zie je dat hij nog echt goed is. Als trainer is hij heel intelligent, hij weet alles van het spelletje. Als iemand zo veel weet van voetbal, dan luister je ook alleen maar. Je weet dat je leert."

Op 23 mei 2015 maakte Ödegaard zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Hij verving de man waar hij veel bewondering voor heeft: Cristiano Ronaldo. "Om dag in, dag uit te zien hoe de beste speler ter wereld is, dat is waanzinnig. Hij is zó geconcentreerd op alles wat hij doet, tot in elk detail. Het is ongelooflijk om te zien hoe hij voor zijn lichaam zorgt nu hij ouder wordt, maar daardoor zo veel kan blijven spelen."

Ödegaard heeft via Skype en WhatsApp vooral veel contact met de chief scout van Real Madrid. "Het doel is om op een dag basisspeler van Real Madrid te zijn. Ik wil na dit seizoen zien of ik goed genoeg ben of nog een volgende stap moet maken." Hij ziet Marco Asensio, die een seizoen werd uitgeleend aan Espanyol, als voorbeeld. "Hij is geweldig en laat zien dat het mogelijk is voor jonge spelers."