Boëtius: ‘Dat praten anderen je vaak aan, maar crisis was het bij Bayern’

Feyenoord zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De Rotterdamse club kampt met een blessuregolf en de vier nederlagen in de laatste vijf duels zijn niet bijster positief voor het zelfvertrouwen. Van crisis is echter geen sprake, zo benadrukt Jean-Paul Boëtius. "Dat praten anderen je vaak aan. Maar crisis was het bij Bayern München."

"Ik heb daar het een en ander van meegekregen de afgelopen dagen. Als er vijf spelers tegen de trainer zijn en er is een verkeerde sfeer naast slechte resultaten, dan is het crisis", zo geeft Boëtius in gesprek met De Telegraaf te kennen. "Maar bij ons zit het in de groep, tussen de spelers en de trainer, juist goed. De harmonie is er gewoon."

Boëtius vindt dat het tijd is om op te staan en met een sterk optreden én een goed resultaat te reageren op de malaise. "Maar geloof me, het zit wel goed in onze koppies. Dat hele ’crisisgedoe’ zit totaal niet tussen onze oren. Wij willen juist zelf bewijzen dat we sterk genoeg zijn." De blessuregolf is niet het gevolg van de zware belasting, zo stelt de aanvaller. "Alles is hier in de juiste balans. We zijn goed op niveau gebracht en we werken natuurlijk ook met iemand als Arno Philips die al jaren in de top werkt. Onze blessures zijn ongelukkig, geen opsomming van te zwaar trainen."