Monaco verspeelt in extra tijd dure punten in strijd om landstitel

AS Monaco heeft vrijdagavond gelijkgespeeld tegen Montpellier. De ploeg van Michel Der Zakarian was met name in de eerste helft oppermachtig, met veel mogelijkheden om tot scoren te komen, maar het was Radamel Falcao die de thuisploeg op 1-0 zette. Montpellier maakte in blessuretijd echter nog de gelijkmaker, waardoor Monaco dure punten verliest in de strijd om de landstitel: 1-1. Monaco heeft nu evenveel punten als Paris Saint-Germain, dat zaterdag in actie komt tegen Girondins Bordeaux.

Isaac Mbenza verzuimde in de beginfase om zijn team op voorsprong te zetten. De aanvaller had in het eerste kwartier twee zeer goede mogelijkheden, maar de Belg mikte allebei de keren net boven de lat. Daarna bleef Montpellier drukken en kansen creëren, met de grootste mogelijkheid voor Pedro Mendes. De middenvelder kon in het strafschopgebied vrijuit schieten, maar kon niet voorkomen dat Danijel Subasic een puike redding verrichtte.

Falcao strafte vlak voor rust de vele missers van Montpellier af en tekende alweer voor zijn twaalfde competitiedoelpunt in acht wedstrijden. De Colombiaanse spits schatte de voorzet van Marcos Lopes goed in en kon het leer net achter de doellijn duwen. Daarna kregen de bezoekers, onder anderen via Jérôme Roussillon, de kans om op gelijke hoogte te komen, maar Subasic hield zijn doel schoon, tot aan de blessuretijd: Souleymane Camara kopte Montpellier naar een terecht punt.