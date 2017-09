Jong Ajax blijft koploper na droomstart; Fortuna Sittard scoort zes keer na rust

Jong Ajax blijft voorlopig koploper van de Jupiler League. Het team van trainer Michael Reiziger zegevierde vrijdagavond over FC Oss, dat vrijwel direct tegen een dubbele achterstand aankeek. Fortuna Sittard blijft op één punt volgen, na een monsterzege bij Telstar. Saillant: in de eerste helft vielen geen doelpunten. NEC haalde tegelijkertijd flink uit tegen MVV Maastricht, terwijl Jong PSV een fikse nederlaag leed op bezoek bij streekgenoot FC Den Bosch.

FC Oss - Jong Ajax 0-3

Na acht minuten spelen had het bezoek uit Amsterdam reeds de wedstrijd beslist. Op aangeven van Noussair Mazraoui schoot Mees de Wit van dichtbij raak en daarna bekroonde Mateo Cassierra een mooie actie met de 0-2. Mazraoui nam na ruim een half uur zelf de 0-3 voor zijn rekening, met een rake kopbal. In de tweede helft leunde Jong Ajax op de voorsprong, maar FC Oss had zeker kansen om de achterstand te verkleinen. Kostas Lamprou hield echter zijn doel schoon en zodoende bleef het 0-3.

Telstar - Fortuna Sittard 0-6

In de eerste helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Hoewel de teams van Mike Snoei en Sunday Oliseh uitzicht hadden op een openingstreffer, kwam het scorebord in de eerste 45 minuten niet in beweging. Dat was na rust zeker niet het geval. Met een ziedend schot zorgde Perr Schuurs voor de openingstreffer en invaller André Vidigal rondde daarna een aanval door het midden af. Een rake kopbal van Wessel Dammers betekende de 0-3. Fortuna was in de laatste acht minuten nog driemaal trefzeker, via tweemaal Vidigal en Finn Stokkers.

NEC - MVV Maastricht 4-1

De thuisploeg kende een goed eerste half uur, inclusief een rake kopbal van Wojciech Golla in de elfde minuut. Bijna twintig minuten later was het bijna 2-0: een inzet van Sven Braken eindigde op de lat. NEC kreeg tot aan de rust volop kansen om meer te scoren, maar het ontbrak aan precisie. De gelijkmaker van Dogan Golpek, enkele minuten na rust, was dan ook een hard gelag voor de Nijmegenaren. In de laatste twintig minuten trok NEC het duel alsnog naar zich toe. Mo Rayhi rondde een uitstekende pass van Golla af en Ferdi Kadioglu prikte de 3-1 achter Michael Verrips. De 4-1 van Arnaut Groeneveld in de extra tijd betekende de eindstand in De Goffert.

Jong AZ - FC Eindhoven 1-2

De start van de ploeg van Wilfred van Leeuwen mocht er zijn: Mart Lieder tekende van dichtbij voor de 0-1. Via een wat fortuinlijk doelpunt van Levi Garcia kwam Jong AZ echter op gelijke hoogte. FC Eindhoven had tot aan de rust voldoende kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar verzuimde te scoren. De Eindhovenaren kwamen daarna niet goed uit de rust en ontsnapten enkele malen aan een tegendoelpunt. Lieder liet echter ook enkele kansen liggen, maar acht minuten voor tijd was hij toch degene die FC Eindhoven drie punten bezorgde.

De Graafschap - FC Emmen 2-2

Het team van Henk de Jong speelde geen goede eerste helft en liep na ruim een half uur ook nog eens achter de feiten aan. Alexander Bannink ontving de bal van Nick Bakker, kapte en schoot vervolgens raak. Na het rustsignaal daalde een fluitconcert over de spelers van De Graafschap neer. Omran Haydary maakte in de 66e minuut de 0-2 en zodoende leek het duel gespeeld. Sjoerd Ars schoot echter van dichtbij de aansluitingstreffer binnen en in de 78e minuut verzilverde Anthony van den Hurk een knappe voorzet van Mark Diemers.

FC Den Bosch - Jong PSV 5-0

De eerste helft in De Vliert leek doelpuntloos te eindigen, maar op slag van rust verscheen de 1-0 op het scorebord. Laros Duarte kreeg een vrije trap van Luuk Brouwers tegen zijn hand, waarna de scheidsrechter naar de stip wees en Niek Vossebelt vanaf elf meter geen fout maakte. In de tweede helft trok FC Den Bosch het duel naar zich toe: na een heerlijke actie van Oussama Bouyaghlafen stond Dennis Kaars op de juiste plek en kon hij voor de 2-0 zorgen. Een rake strafschop, die wederom door Vossebelt werd verzilverd, betekende de 3-0 en met een fantastische poeier completeerde hij zelfs zijn hattrick. Giorgi Siani luisterde zijn competitiedebuut op met doelpunt nummer vijf; 5-0.

SC Cambuur - RKC Waalwijk 1-1

De thuisploeg had in de openingsfase het betere van het spel, maar het was RKC dat als eerste een doelpunt maakte. Johan Voskamp kon het leder beheerst binnenschieten na een goedlopende combinatie tussen Daan Rienstra en Noël de Graauw: 0-1. Issa Kallon kon echter vlak voor het rustsignaal zijn ploeg op gelijke hoogte brengen na goed voorbereidend werk van Kevin van Kippersluis. Na de pauze hadden beide ploegen de kans om de voorsprong te pakken, maar gescoord werd er niet meer. Wel kreeg Mohamed Mezghrani een kwartier voor tijd de rode kaart voorgeschoteld.

FC Dordrecht - FC Volendam 2-2

Het Andere Oranje, dat het zonder aanvoerder Kees Kwakman moest doen wegens een blessure, kon na een halfuur spelen op voorsprong komen via een volley van Luis Pedro, maar Renze Fij kon redding brengen. De sluitpost had echter geen antwoord op de afstandsschot van Kevin Visser, die goed bediend werd door Nick Runderkamp. Jafar Arias kon na rust vanaf elf meter echter snel gelijkmaken. Halverwege het tweede bedrijf zorgde Joey Veerman weer voor de voorsprong na onoplettendheid bij Dordrecht, maar vlak voor tijd maakte Antonio Stankov weer gelijk.

Go Ahead Eagles - Almere City FC 2-1

Sam Hendriks was wederom zeer belangrijk voor de ploeg van Leon Vlemmings. Nadat de clubtopscorer met een vlammend afstandsschot nog werd dwarsgezeten door Chiel Kramer, moest de doelman halverwege de eerste helft in een één-op-één situatie met Hendriks toch het onderspit delven: 1-0. Kevin Brands maakte vijf minuten voor de rust gelijk door tegen zijn oude ploeg knap raak te koppen, maar vlak daarna tekende Hendriks voor zijn tweede van de avond. In de tweede helft werd er, ondanks vele mogelijkheden aan beide kanten, niet meer gescoord.