Holla bezorgt FC Twente winst in streekderby met heerlijke vrije trap

FC Twente heeft vrijdagavond streekgenoot Heracles Almelo verslagen. De ploeg van René Hake was in de eerste helft de betere partij, maar kon slechts met een 1-0 voorsprong de kleedkamer opzoeken. Na de rust leek de thuisploeg de deksel op de neus te krijgen via een treffer van Paul Gladon, maar Danny Holla zorgde met een bekeken vrije trap voor de 2-1 zege. Door de winst klimt Twente uit de gevarenzone, terwijl Heracles in de middenmoot blijft steken.

Twente won negen van de laatste tien thuisduels met Heracles in de Eredivisie en al vroeg op de vrijdagavond leken de Tukkers wederom op weg naar een volgende overwinning tegen de ploeg van John Stegeman. Tom Boere kon na anderhalf minuut spelen, na een heerlijk uitgespeelde aanval, al de openingstreffer op zijn naam schrijven, maar zijn poging werd door Lerin Duarte in eerste instantie nog van de doellijn gehaald. Fredrik Jensen kon de afvallende bal daarna echter eenvoudig binnenglijden: 1-0.

Het begin was overduidelijk voor de thuisploeg en de voorsprong had na twintig minuten spelen al veel groter kunnen zijn, ware het niet dat Twente de mogelijkheden niet optimaal benutte. Duarte moest na een halfuur spelen weer handelend optreden vlak voor de doellijn, terwijl Haris Vuckic met zijn schot precisie miste. Vlak voor de onderbreking konden de bezoekers nog via Brandley Kuwas en Robin Pröpper langszij komen, maar de Heraclieden hadden het vizier niet op scherp staan.

Gladon strafte de missers van Twente aan het begin van de tweede helft af door een voorzet van Brahim Darri op waarde te schatten en doelman Jorn Brondeel met het hoofd te verschalken. Daarna golfde het spel op en neer, met aardig wat kansen voor beide teams. Invaller Holla liet het thuispubliek een kwartier voor tijd weer opveren door een vrije trap op magistrale wijze over de muur en achter doelman Bram Castro te plaatsen. In de hectische slotfase werd er niet meer gescoord in De Grolsch Veste, waardoor Twente na zeven speeldagen zes punten heeft verzameld, terwijl Heracles op acht punten staat.