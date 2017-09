Fenerbahçe kan met Vincent Janssen nederlaag in Akhisar niet voorkomen

Fenerbahçe heeft vrijdagavond dure punten laten liggen. Het team van trainer Aykut Kocaman stapte in de uitwedstrijd tegen Akhisar Belediyespor als verliezer van het veld, na twee opeenvolgende zeges in de Süper Lig: 1-0. Robin van Persie was door blessureleed niet inzetbaar; Vincent Janssen speelde dik zeventig minuten.

Het winnende doelpunt kwam op naam van Onur Ayik, na een uur spelen. Hij werd in de loop richting het strafschopgebied aangespeeld en werkt het leer laag door de benen van Carlos Kameni in het doel: 1-0. Dik tien minuten later werd Janssen naar de kant gehaald, ten faveure van Aatif Chahechouhe.

Fenerbahçe maakte het duel uiteindelijk met negen man af, na rode kaarten voor Alper Potuk, wegens een grove charge, en Martin Skrtel. Laatsgenoemde kreeg zijn tweede gele kaart voor een handsbal. Door de nederlaag zakt Fenerbahçe naar de vijfde plaats, met elf punten uit zeven duels. Akhisar Belediyespor staat nu vierde, met twee punten meer. Koploper Galatasaray verzamelde tot dusver zestien punten uit zes duels.