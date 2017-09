Van der Sar en Overmars ontvangen beiden kwart miljoen bonus

Over het seizoen 2016/17 hebben Ajax-directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars beiden ongeveer een kwart miljoen euro aan bonussen ontvangen, zo meldt Voetbal International. Maandag maakte Ajax al bekend dat over het boekjaar 2016/17 een nettowinst is geboekt van 49,5 miljoen euro. Omdat de club een beursgenoteerd bedrijf is, moeten de financiën toegankelijk zijn en zijn nu ook de bonussen van de bestuurders bekend.

In de cijfers staat dat algemeen directeur Van der Sar een bonus van 245.000 euro ontving, directeur spelersbeleid Overmars verdiende 255.000 extra. Jeroen Slop, financieel directeur bij de Amsterdammers, moet het doen met een jaarbonus van 50.000 euro. Van der Sar verdient jaarlijks 282.000 euro, terwijl Overmars en Slop een salaris hebben van respectievelijk 329.000 en 225.000 euro.

De hoge bonussen zijn overigens niet nieuw, zo benadrukt het weekblad. Overmars had in 2016 in totaal 347.000 euro aan bonus gekregen en het jaar daarvoor zat de directeur spelersbeleid tegen de half miljoen aan. Van der Sar verdiende over het seizoen 2016/17 het meest van de bestuurders (614.000 euro). Dit komt mede door de 50.000 euro die hij aan tekengeld verdiende. In november 2016 werd Van der Sar de algemeen directeur van Ajax. Overmars en Slop hebben over het afgelopen seizoen respectievelijk 610.000 en 346.000 euro verdiend.