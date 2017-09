Leeuwin gefrustreerd over mislukte transfer: ‘Ik voel me daarin wel genaaid’

In de afgelopen transferperiode stevende Ramon Leeuwin af op een vertrek bij FC Utrecht, maar een deal met het geïnteresseerde sc Heerenveen ketste op het laatste moment af. Sindsdien lijkt de verdediger uit de gratie te zijn geraakt bij trainer Erik ten Hag en niet meer in aanmerking te komen voor een basisplaats. Daar is de verdediger niet blij mee.

"Heel zuur. Ik voel me daarin wel genaaid. Door Heerenveen, ja. Ik heb daar geen lekker gevoel aan overgehouden. FC Utrecht is daarin niets kwalijk te nemen", vertelt de centrale verdediger, die met Ten Hag heeft gesproken over de mislukte transfer, aan RTV Utrecht. "Ik ben natuurlijk zwaar teleurgesteld, zeker omdat ik op de bank zit. En helemaal omdat de resultaten tegenvallen."

"Het is geen toeval dat ik geen minuut meer gespeeld heb sinds de transferperikelen rondom Heerenveen. De trainer gaf toen de voorkeur aan anderen en daar had ik eerst nog wel begrip voor", vervolgt Leeuwin, die zegt de onderhandelingen met Heerenveen goed gecommuniceerd te hebben met zijn werkgever: "Er zijn geen spelletjes gespeeld van mijn kant."

Vorig seizoen vormde Leeuwin een duo met Willem Janssen in het hart van de defensie, maar vooralsnog moet hij genoegen nemen met een reserverol. Nu het defensief rammelt, hoopt Leeuwin weer zijn minuten te maken: "Aangezien het sportief gezien niet zo goed gaat, hoop ik toch weer mijn steentje te kunnen bijdragen." FC Utrecht neemt het aanstaande zondag op tegen Vitesse.