Barça aast net als Real op winterse komst Duits talent

Manchester United kan Andreas Pereira in januari terughalen als het daarvoor kiest. Valencia-bestuurder Mateu Alemany laat weten dat de middenvelder een clausule in zijn huurovereenkomst heeft. (Marca)

Barcelona staat niet open voor een winters vertrek van Paco Alcácer. De Catalanen willen dat de spits in ieder geval tot het einde van het seizoen in het Camp Nou blijft. (Mundo Deportivo)

Moussa Sissoko was de eerste speler die afgelopen zomer wilde vertrekken bij Tottenham Hotspur. De Fransman bleef echter in Londen en maakt in zijn tweede seizoen een veel betere indruk. (Sky Sports)

Adam Marusic stond afgelopen zomer in de belangstelling van VfB Stuttgart en Anderlecht. De Montenegrijn vond echter dat Lazio het beste aanbod had en verliet KV Oostende voor Italië. (Het Laatste Nieuws)